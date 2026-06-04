Cómo hacer la pasta toscana con pollo y espinaca más viral y rica

Llegar a casa y querer comer algo rico ya no es un problema con esta propuesta que está conquistando los paladares en las plataformas digitales. La variante bautizada como “pasta toscana cremosa” se volvió un fenómeno porque combina ingredientes sencillos con un resultado que parece sacado de la carta de un sitio de lujo.

Aunque no es una receta italiana tradicional estricta, su estilo se define por la intensidad del ajo, la suavidad de la crema y el toque fresco de la espinaca. Para alimentar a cuatro personas necesitás 340 gramos de pasta corta, que tiene la ventaja de “guardar” la salsa por su forma dándole a cada bocado un plus de sabor.

También vas a usar 450 gramos de pechuga o muslos de pollo troceados, tres tazas de espinaca fresca, dos cucharadas de aceite de oliva, tres de manteca y cinco dientes de ajo picados. El corazón de la preparación lleva una taza de crema de leche, una de leche entera, una de queso parmesano y media de mozzarella.

No te olvides de la sal, pimienta, ajo y cebolla en polvo, más un mix de hierbas italianas como orégano o tomillo. El proceso es simple y lleva menos de 40 minutos en total para no ensuciar casi nada en la cocina. Mientras la pasta se cocina al dente, condimentás el pollo y lo dorás en la sartén entre cinco y siete minutos hasta que tenga color.

En ese mismo recipiente derretís la manteca para perfumar el ajo y marchitar apenas la espinaca. Después llega el momento de sumar los lácteos y los quesos a fuego bajo para evitar que la mezcla se corte. Cuando la salsa esté espesa, reintegrás todo y mezclás bien para que el sabor cubra cada pieza.

El gran truco es usar un poco del agua de cocción para que la textura quede realmente increíble y emulsionada. Podés terminar el plato con perejil fresco, ají molido o más pimienta al servirlo.