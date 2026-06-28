Cómo hacer la torta alemana de azúcar súper húmeda y fácil en casa

Las tortas alemanas representan una tradición arraigada en varias provincias argentinas tras la llegada de los inmigrantes alemanes del Volga. Estas preparaciones se transmitieron como recetas familiares bajo el nombre de "Zuckerkuchen" o torta de azúcar. Ante la llegada del fin de semana y las reuniones sociales, suele escucharse que lo necesario es "algo rico para el mate" y esta opción permite evitar gastos excesivos en la panadería.

Para iniciar la elaboración se requieren 30 gramos de levadura fresca o 10 gramos de la versión seca. El fermento se prepara disolviendo la levadura en cinco cucharadas de los 250 mililitros de leche tibia disponibles, dejando reposar la mezcla por 20 minutos. En un recipiente mayor se integran 500 gramos de harina, 100 gramos de azúcar, una pizca de sal, una cucharada de esencia de vainilla y 80 gramos de manteca. Luego de trabajar los ingredientes con los dedos y las manos, se suma el fermento para terminar el amasado. La masa debe descansar 30 minutos en un ambiente cálido para que aumente su volumen.

El proceso continúa estirando la masa sobre una bandeja de horno forrada con papel específico. Con los dedos se deben realizar pequeños huecos donde se colocan trozos de manteca. Para la cobertura se utilizan 125 gramos de manteca, 50 gramos de azúcar y canela a gusto. Tras espolvorear el azúcar, la fuente ingresa a un horno precalentado a 180 grados durante 20 minutos hasta lograr un tono dorado y una superficie escarchada.

Existe un paso opcional para quienes prefieren una textura de mayor humedad. Se puede bañar la torta caliente con una mezcla de 250 mililitros de crema de leche o leche con azúcar y esencia de vainilla. Luego de este baño se recomienda un reposo de al menos 30 minutos. Una vez fría, la torta se corta en porciones rectangulares o cuadradas. Si quedan sobrantes, se pueden conservar en la heladera dentro de un recipiente plástico o envueltos en film por un plazo de hasta dos días.