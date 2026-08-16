Cómo hacer la torta de manzana sin harina ni azúcar y con pocos ingredientes

La influencer Emily Lucius compartió una preparación que se volvió "furor por su simplicidad" al proponer una "torta de manzana súper húmeda" elaborada con solo tres elementos básicos. Esta alternativa resulta un "salvavidas" para resolver la merienda o el desayuno en minutos con algo saludable para quienes buscan opciones "gluten free" o reducidas en carbohidratos.

Para concretar el plato se requieren cuatro huevos, dos manzanas peladas y troceadas en láminas finas y una cucharada grande de queso crema, que puede reemplazarse por yogur griego o natural.

El proceso de elaboración demanda 10 minutos y consiste en batir los huevos con el lácteo antes de sumar la fruta. También es posible añadir de manera opcional esencia de vainilla, endulzante o canela para dar más sabor al resultado final.

La mezcla debe volcarse en un molde enmantecado, enharinado con harina sin gluten o forrado con papel manteca para llevar a un horno precalentado a 200 grados. Tras una cocción de entre 25 a 30 minutos, se debe dejar enfriar por completo para que tome mejor consistencia antes de proceder a desmoldar.

Para la presentación se sugiere espolvorear un toque extra de canela o acompañar con un hilo de miel o un copo de queso crema. El rendimiento total de la receta es de cuatro a seis porciones.