Cómo hacer la torta de membrillo y nuez en simples pasos y con pocos ingredientes

La merienda cuenta con una nueva propuesta de la mano de Georgina Barbarossa quien presento los detalles de su torta casera de membrillo y nuez. Esta preparacion se caracteriza por su practicidad ya que no requiere tecnicas complejas de pasteleria y se resuelve ensuciando un solo bowl.

Para comenzar la elaboracion se requieren tres huevos y 200 gramos de azucar mascabo que deben integrarse hasta alcanzar una consistencia espumosa. El aroma de la mezcla se define con un chorrito de esencia de vainilla y la ralladura de un limon o naranja. Posteriormente se suman 120 gramos de aceite de girasol o maiz y 250 gramos de harina leudante tamizada para lograr una masa sin grumos.

El contenido principal incluye 300 gramos de dulce de membrillo en cubos y 100 gramos de nueces picadas. Se recomienda pasar los trozos de dulce por harina para evitar que se depositen en el fondo del recipiente. El horneado se realiza en un molde de 22 por 22 centimetros o una budinera grande a una temperatura de 170 grados. Tras un periodo de 30 a 40 minutos la torta esta lista para ser desmoldada y servida una vez fria.