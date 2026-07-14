Cómo hacer la torta de papa y cebolla que es tendencia este invierno

La gastronomía hogareña se renovó con una propuesta que es furor en las plataformas digitales por combinar texturas y sabores clásicos. Christian, el creador detrás de la cuenta @cocinarencasa, difundió una preparación que se volvió viral debido a su facilidad y al uso de elementos que suelen estar en cualquier despensa. El especialista destacó que el conjunto de "papa, queso y cebolla" resulta imbatible cuando se busca una comida sabrosa sin complicaciones.

Este plato toma su inspiración de una receta tradicional europea. Según detalló el cocinero, la idea "reversiona la clásica sbriciolata italiana para transformarla en un plato salado, contundente y perfecto para compartir en una cena de invierno".

La característica principal es que se monta al revés, permitiendo que los vegetales se doren de forma especial en la base del recipiente para quedar en la superficie al ser desmoldados.

Para realizar esta versión en un molde de 26 centímetros se necesitan 1,2 kg de papas, dos huevos y 30 gramos de queso rallado. El corazón del pastel lleva 500 gramos de muzzarella o queso cremoso, tres cebollas grandes y tres cucharadas de aceite de oliva. La estructura se apoya en una base protegida con papel manteca, 20 gramos de manteca y dos cucharadas de pan rallado.

La elaboración comienza con el corte de las tres cebollas en pluma, mezcladas con condimentos y aceite para luego ser presionadas con firmeza en el fondo del molde. Las papas se hierven con su piel y se pelan en caliente para mantener la temperatura ideal de trabajo.

Un consejo esencial es romperlas con las manos para lograr un puré rústico, ya que el procesamiento excesivo libera almidón y vuelve la masa gomosa. A esta mezcla se le añaden los dos huevos, el queso, sal y especias.

El montaje consiste en cubrir las cebollas con una parte de las papas, colocar los 500 gramos de queso y sellar con el resto de la mezcla rústica. Luego de un primer paso por el horno a 200 grados durante 35 minutos, se desmolda la pieza con cuidado sobre una placa limpia. Finalmente, se debe cocinar por unos minutos más hasta que la cebolla quede caramelizada y crocante.