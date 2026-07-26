Cómo hacer la torta de ricotta de la abuela cremosa y muy rendidora

La repostería argentina cuenta con grandes clásicos que suelen ser difíciles de recrear en el hogar, pero existe una técnica para obtener resultados profesionales de forma sencilla. Se trata de la popularmente conocida como "torta de la nonna" que se caracteriza por ser una "versión fácil y abierta" del postre tradicional y que además "queda como estilo cheesecake". Esta propuesta rinde entre 10 y 12 porciones generosas si se utiliza un molde de 20 x 30 centímetros.

Para la base se necesitan 300 gramos de harina, 180 de manteca fría, 100 de azúcar, un huevo, una yema, cinco gramos de polvo de hornear, ralladura de limón, sal y cinco gramos de esencia de vainilla. El procedimiento para la masa consiste en realizar un arenado y luego un ligado rápido.

Según los expertos la recomendación es que "No amases; solo uní para no activar el gluten" y así lograr una base quebradiza y tierna. Luego de un descanso de 30 minutos en la heladera se debe forrar el fondo y los bordes de una tortera de 22 a 24 centímetros de diámetro.

El relleno requiere 700 gramos de ricota bien escurrida, 250 de queso crema, 180 de azúcar, tres huevos, 10 de esencia de vainilla, ralladura de dos limones, sal y 20 gramos de fécula de maíz.

Este último ingrediente representa "el secreto para dar firmeza sin secar" el interior de la preparación. La clave para que la textura sea perfecta es "procesar los ingredientes juntos para eliminar cualquier grumo" hasta que quede una crema homogénea y lisa.

La cocción debe realizarse a 170 grados durante un tiempo de 50 a 60 minutos hasta que los bordes estén firmes y el centro conserve un leve temblor. Al finalizar es necesario un enfriado a temperatura ambiente y luego un periodo de refrigeración de al menos cuatro horas.

Los especialistas advierten que "Este paso es innegociable" ya que el frío asienta los componentes y permite un corte preciso. Por sus características de sabor que se intensifican con el paso del tiempo se considera que la torta "es ideal para preparar el día anterior" a su consumo. Para el toque final se debe espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.