Cómo hacer la tortilla viral de 10 huevos cocida a las brasas

La tortilla de papa a la española es un plato fundamental en la gastronomía del Río de la Plata y cuenta con múltiples variantes según quien la cocine. Recientemente se volvió viral la propuesta de Ale Acland quien optó por una versión de gran tamaño realizada íntegramente sobre las brasas.

Esta receta emplea papas, una cebolla, chorizo colorado y 10 huevos procesados en un disco de hierro calentado con leña o carbón. El objetivo es obtener una pieza circular con un exterior dorado y un interior que se mantenga jugoso.

El proceso comienza pelando las papas para cortarlas en rodajas finas. En un disco con abundante aceite caliente se cocina una primera tanda hasta que estén blandas y apenas doradas. Luego de reservarlas se repite la operación con el resto de las papas y una cebolla cortada en pluma.

Tras retirar el excedente de aceite se agrega el chorizo colorado cortado en rodajas para cocinarlo unos minutos hasta que empiece a dorarse y libere su grasa natural. El paso siguiente consiste en batir los 10 huevos en un recipiente para integrar los vegetales y el embutido con sal fina a gusto.

Un punto fundamental para el éxito del plato es verificar que el aceite del disco esté bien caliente antes de volcar la preparación. Esto permite generar una costra protectora sin sacrificar la cremosidad interna.

La cocción se realiza a fuego medio tapando el recipiente hasta que la base esté firme para luego dar vuelta la preparación con ayuda de un plato grande. Tras completar 10 minutos adicionales del otro lado se debe retirar del fuego y servir de inmediato. Esta técnica permite que el plato sea ideal para compartir entre tres comensales en reuniones al aire libre.