Cómo hacer las clásicas raspaditas cuyanas para acompañar el mate

La gastronomía de Argentina reserva un espacio especial para las raspaditas o tortitas al momento de la merienda. Estas galletas criollas tienen su raíz en la región de Cuyo, con Mendoza como referente principal, y su popularidad creció en todo el país por la sencillez de su elaboración.

La receta no lleva levadura y requiere cinco ingredientes elementales que seguramente están en las alacenas: 500 gramos de harina de trigo 000, una cucharadita de bicarbonato de sodio, 125 gramos de grasa vacuna, de cerdo o manteca derretida, 10 gramos de sal fina y aproximadamente 150 mililitros de agua tibia.

La elaboración se inicia combinando los polvos en un recipiente amplio para asegurar que el bicarbonato y la sal se repartan de forma homogénea. Posteriormente se añade la grasa tibia y el agua en el centro para integrar los componentes con las manos o un cornete, trabajando desde el centro hacia afuera.

El bollo resultante, suficiente para obtener unas 20 unidades, debe amasarse con energía durante cinco minutos hasta quedar liso, suave y homogéneo. Resulta fundamental dejar descansar la preparación entre 10 y 15 minutos tapada con un paño para que el gluten se relaje y facilite el estirado posterior.

Tras el reposo, se utiliza un palote para extender la masa hasta lograr un grosor de medio centímetro o un poco menos para quienes las prefieren crocantes. Es importante pinchar toda la superficie con un tenedor para evitar que se inflen excesivamente durante la cocción. Se pueden cortar en formas circulares o cuadradas y disponer en una bandeja sin necesidad de engrasar debido al tenor graso de la mezcla.

La cocción requiere un horno fuerte precalentado a 200 grados por un lapso de entre 15 y 20 minutos hasta observar tonos dorados en los bordes. Finalmente, las piezas se dejan templar para acompañar la ronda de mates pues estas preparaciones están listas en cinco pasos y se comparten.