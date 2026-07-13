Cómo hacer los bocaditos de queso y salame para alentar a la Selección

La Selección Argentina continúa en carrera y la expectativa por los próximos encuentros crece en los hogares. Ante la necesidad de contar con alimentos prácticos para consumir durante los 90 minutos de juego, surgió una propuesta casera para reemplazar los productos industriales. Se trata de los "pochoclos" salados, una receta difundida por la influencer Mery Caporale que funciona tanto para la merienda como para cualquier horario de competencia.

La elaboración requiere 250 gramos de queso rallado de tipo reggianito o sardo y 200 gramos de salame picado de forma fina. Estos elementos se integran en un recipiente junto a 250 gramos de harina leudante y una pequeña cantidad de sal. Posteriormente, se incorporan unos 150 mililitros de crema de leche de manera gradual hasta formar una masa suave que no se pegue en los dedos.

Tras dejar descansar la preparación durante 15 minutos, se procede a estirar la masa en cilindros delgados para cortarlos en piezas pequeñas, siguiendo la técnica de los ñoquis caseros. Los bocaditos se distribuyen en una placa y se cocinan en un horno precalentado a 180 grados por un lapso de 10 o 12 minutos hasta que alcancen una textura crocante.

Como recomendación adicional, existe "Un tip de cocineros" que señala "si preferís otro fiambre cambialo por jamón cocido. El jamón crudo contiene demasiada sal. También es posible hacer una versión sin fiambres con queso y hierbas aromáticas como tomero, orégano o tomillo, o añadirle ajo en polvo o mezclas de hierbas y especias a la masa".

Esta opción se puede servir tibia y es apta para acompañar con diversas bebidas o el mate. En caso de contar con excedentes, se pueden conservar en envases herméticos. Para recuperar la consistencia original, se sugiere calentarlos por un minuto en un horno eléctrico o freidora de aire.