Cómo hacer mermelada casera de zanahoria y naranja con poca plata

La elaboración de mermelada casera ofrece una alternativa económica para quienes buscan opciones naturales sin conservantes. Una combinación equilibrada integra 500 g de zanahorias peladas y ralladas con el jugo y la ralladura de dos a tres naranjas.

Esta preparación rinde medio kilo de dulce y utiliza elementos frecuentes en el hogar. El proceso comienza cocinando la zanahoria rallada junto al cítrico a fuego medio para que el líquido reduzca de forma natural. Una vez que la verdura está tierna, se deben incorporar entre 200 y 250 g de azúcar hasta obtener una consistencia espesa.

También es posible añadir unas gotas de limón o reemplazar parte del azúcar por miel. Para verificar el punto justo de cocción, se recomienda colocar una cucharada en un plato frío dentro de la heladera durante unos minutos.

Si se busca variar el perfil del sabor, se puede sumar jengibre fresco o una pizca de canela. El envasado debe realizarse en caliente utilizando recipientes esterilizados que deben guardarse en un espacio fresco y seco. El método permite obtener un producto con cuerpo y acidez para el consumo diario.