Cómo hacer mermelada de peras sin azúcar y con mucha fibra

La cocina artesanal brinda alternativas para quienes buscan "ponerle el toque dulce a la tostada o el pancake con esta mermelada casera". Esta opción destaca por ser una "fórmula para guardar, ya que podés hacerla con otras frutas de estación y siempre sale bien" y por su capacidad de sumar fibra a la primera comida del día. Según las recomendaciones de elaboración, como "dato útil: podés hacerla de manzanas, frutos rojos, cerezas, duraznos frescos e incluso ananás con la misma fórmula".

Para iniciar la preparación se necesitan cuatro o cinco peras medianas, 100 cc de agua y una cucharada de semillas de chía. El primer paso consiste en lavar, pelar y cortar las frutas en cubos pequeños para luego cocinarlas en una cacerola junto con los 100 cc de agua. El proceso debe realizarse a fuego bajo durante 25 minutos aproximadamente, revolviendo de forma constante hasta que el agua se evapore por completo y la fruta alcance una textura tierna.

Una vez que la mezcla se retira del fuego y se enfría, se puede añadir "la media banana madura (que aporta un dulzor natural espectacular) o unas gotas de stevia a gusto" si se desea mayor dulzor. El siguiente paso requiere pisar la preparación con un tenedor o procesarla para obtener una consistencia lisa, incorporando al final la chía para que absorba la humedad y genere "esa textura gelatinosa tan característica".

Al carecer de aditivos o azúcares refinados, el producto "dura impecable hasta 5 días" siempre que se conserve refrigerado en un frasco de vidrio limpio. Esta elaboración es considerada una "idea espectacular y recontra saludable para sumarle sabor a tus bowls de yogur" o para complementar pancakes de avena durante los descansos del fin de semana.