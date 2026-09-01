Cómo hacer ñoquis de polenta: la receta fácil y económica con solo 6 ingredientes

Los ñoquis son un clásico de la cocina argentina, pero no necesariamente tienen que prepararse con papa. Una alternativa fácil, económica y diferente permite utilizar polenta cocida para conseguir una pasta casera suave y sabrosa con apenas seis ingredientes.

Además, la receta resulta ideal para aprovechar la polenta que quedó de una comida anterior y evitar desperdicios. La preparación se completa con harina, huevo, queso parmesano y condimentos básicos que suelen estar disponibles en cualquier cocina.

Una vez lista la masa, el procedimiento es similar al de los ñoquis tradicionales: se forman pequeños cilindros, se cortan las piezas y se cocinan en abundante agua hirviendo.

Ingredientes para hacer ñoquis de polenta

Para preparar esta receta se necesitan:

500 gramos de polenta cocida

120 gramos de harina 000

1 huevo grande

30 gramos de queso parmesano

Sal fina, cantidad necesaria

Pimienta negra, cantidad necesaria

Cómo preparar los ñoquis de polenta paso a paso

El primer paso es colocar la polenta fría y seca en un recipiente y cortarla en pequeños trozos. Luego se incorpora la harina junto con el queso rallado.

A continuación, hay que agregar el huevo y condimentar con sal y pimienta. Todos los ingredientes deben mezclarse hasta comenzar a formar la masa.

Después, se trabaja la preparación con las manos y se traslada a una mesada ligeramente enharinada. Allí se amasa hasta conseguir un bollo compacto y homogéneo.

La masa se divide en varias porciones y con cada una se forman cilindros. Finalmente, se cortan pequeños trozos con un cuchillo para obtener los ñoquis.

Para cocinarlos, se colocan en una olla con abundante agua hirviendo y sal. Una señal sencilla permite saber cuándo están listos: los ñoquis comienzan a subir a la superficie. En ese momento pueden retirarse y acompañarse con la salsa elegida.

Cómo conservarlos

Los ñoquis también pueden prepararse con anticipación. En la heladera se conservan entre 12 y 24 horas, siempre sobre una bandeja enharinada y cubiertos con un paño limpio.

Otra alternativa es congelarlos crudos. Para evitar que se peguen, primero deben colocarse separados sobre una bandeja hasta que estén firmes y después trasladarlos a una bolsa apta para freezer.

Al momento de consumirlos no es necesario descongelarlos previamente: pueden pasar directamente del freezer al agua hirviendo.