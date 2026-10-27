Cómo hacer nuggets de papa y queso caseros con pocos ingredientes

La cocinera Daniela Brea presento una propuesta gastronómica para renovar el menú diario con una alternativa económica que fascina a todos en el hogar. Se trata de una preparación casera que rinde mucho y permite aprovechar los ingredientes disponibles en la heladera por apenas $1500. Esta elaboración ofrece una textura crocante en su exterior, un relleno muy suave y un centro con queso derretido irresistible.

Para elaborar esta comida se precisan 2 papas medianas, 150 gramos de queso cremoso o mozzarella, 2 cucharadas de fécula de maíz y 1 huevo. Tambien hay que reunir pan rallado en cantidad necesaria junto con sal y pimienta a gusto. Todo el proceso resulta accesible para cocineros principiantes que buscan una opción diferente a los nuggets tradicionales de pollo sin gastar dinero de mas.

El procedimiento comienza al cocinar las papas en agua hirviendo hasta que queden completamente tiernas. Luego se deben escurrir muy bien para evitar el exceso de humedad y pisarlas hasta lograr un puré uniforme sin grumos. Una vez que la temperatura baje, hay que agregar las 2 cucharadas de fécula de maíz, la sal y la pimienta, integrando todo hasta obtener una masa firme.

A continuación se corta el queso en cubitos pequeños para el relleno. Se toman porciones de puré con las manos, se ubica un trozo de queso en el medio y se moldea la pieza para cerrarla de forma correcta. Posteriormente se pasa cada nugget por el huevo batido y el pan rallado, asegurando una cobertura completa en toda la superficie antes de pasar a la etapa final de cocción.

Para la cocción se puede optar por freír en una sartén con abundante aceite caliente hasta dorar o cocinar en horno a 200 °C sobre una placa aceitada. El secreto principal reside en escurrir bien el vegetal antes de pisarlo, ya que la humedad arruina la consistencia. Daniela Brea aconseja que si la mezcla tiene mucha agua la masa queda pegajosa y dificil de manipular.

Ademas resulta fundamental dejar enfriar la preparación previa antes de armar las formas para garantizar un mejor resultado. Se pueden sumar condimentos extras como una pizca de ajo en polvo, pimentón o queso rallado a la mezcla para realzar los sabores. Esta variante sencilla y versátil resuelve cualquier almuerzo o cena de manera rápida y sin complicaciones en la cocina.