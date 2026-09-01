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Cómo hacer pan de garbanzos: la receta de fainá con 5 ingredientes y sin gluten
POR REDACCIÓN
La fainá es uno de los acompañamientos clásicos de la pizza y una preparación que llegó a la gastronomía argentina de la mano de la inmigración italiana. Aunque es habitual encontrarla en las pizzerías, también puede prepararse fácilmente en casa con apenas cinco ingredientes.
Este tradicional pan fino se elabora principalmente con harina de garbanzos, agua y aceite de oliva. El resultado combina un exterior dorado y ligeramente crocante con un interior tierno.
Además de acompañar una porción de pizza, la fainá puede servirse con una picada, sopas, diferentes guarniciones o incluso como una alternativa para acompañar el mate.
Otro de sus puntos destacados es que la receta no lleva harina de trigo, por lo que se trata de una preparación naturalmente sin gluten. En caso de prepararla para una persona con celiaquía, es importante comprobar que todos los ingredientes utilizados estén certificados como libres de gluten.
Ingredientes para preparar fainá casera
Para realizar esta receta se necesitan:
- 250 gramos de harina de garbanzos
- 750 mililitros de agua
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de sal
- Pimienta negra
También se pueden incorporar ingredientes opcionales para sumar sabor, como queso rallado, cebolla caramelizada, pimentón, orégano, perejil o ajo deshidratado.
Cómo hacer pan de garbanzos paso a paso
Primero, colocar la harina de garbanzos y la sal en un recipiente grande. Agregar lentamente el agua mientras se mezcla de manera constante con un batidor de mano hasta conseguir una preparación líquida y sin grumos.
Luego, incorporar dos cucharadas de aceite de oliva y continuar mezclando hasta integrar. La preparación debe reposar durante aproximadamente 30 minutos a temperatura ambiente.
Mientras tanto, precalentar el horno a 220 °C y colocar las dos cucharadas restantes de aceite de oliva sobre una bandeja.
Una vez transcurrido el tiempo de reposo, volcar la mezcla sobre la bandeja y llevar al horno durante aproximadamente 20 minutos.
La fainá estará lista cuando la superficie se encuentre dorada y los bordes tengan una textura crocante. Finalmente, dejar enfriar unos minutos, cortar en porciones y servir.
Una preparación sencilla y con pocos ingredientes que permite llevar a la mesa uno de los clásicos de las pizzerías argentinas sin necesidad de salir de casa.