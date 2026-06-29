Cómo hacer pan de lentejas sin amasar y sin harina

La búsqueda de alternativas nutritivas ha impulsado el interés por preparaciones que omiten las harinas tradicionales. Dentro de esta tendencia, destaca una receta que optimiza el uso de legumbres para crear un producto horneado de forma ágil. Según se indica sobre este proceso, "hoy os traigo una receta que a mí personalmente me ha sorprendido lo fácil y rápida que es y además es perfecta para los intolerantes al gluten".

La propuesta se centra en un pan elaborado íntegramente con legumbres procesadas. La descripción resalta que "se trata de un pan de lentejas, una fuente de proteína vegetal espectacular".

Una de las principales ventajas respecto a la panadería convencional es que no requiere periodos de espera para que la masa crezca. Sobre este punto, se afirma que "esta receta de pan de lentejas la puede hacer cualquiera ya que es super fácil y además ahorra tiempo de levado del típico pan casero ya que en esta receta no hace falta que fermente la masa".

Este tipo de preparaciones responde a una demanda creciente de consumidores que priorizan el bienestar físico. Al respecto, se menciona que "a día de hoy estoy haciendo muchas recetas sanas ya que me estoy empezando a cuidar". El resultado final "es perfecto para los celíacos o para quien quiera quitar un poco de carbohidrato en su dieta semanal".

Junto a esta opción, existen otros complementos como las "tortitas proteicas, riquísimas y súper fáciles de hacer" o el "pudin de chía que aunque parezca un poco insípido es uno de los mejores desayunos que puedes tomar porque es una gran fuente de proteína vegetal y fibra". En caso de contar con excedentes del ingrediente principal, "siempre puedes hacer unas ricas lentejas estofadas que nunca fallan".

Para la elaboración se utilizan 300 gr de lentejas que deben permanecer en remojo durante un mínimo de ocho horas. Tras descartar el líquido y lavar los granos, estos se trituran en una batidora con dos huevos, dos cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita de comino, una cucharada de sal y una taza de agua.

Una vez que se logra una textura espesa, se incorpora una cucharada de levadura química antes de verter la mezcla en un molde engrasado. La cocción se realiza en un horno precalentado a 180 grados durante 40 minutos. El proceso finaliza cuando al pinchar la pieza con un palillo este sale seco, procediendo luego al desmoldado sobre una rejilla para su enfriamiento.