Los papines asados con hierbas son una alternativa fácil para quienes buscan una guarnición dorada y crocante por fuera, pero tierna por dentro. Con aceite de oliva, ajo y romero, se pueden preparar en menos de una hora y acompañar distintos platos.

La clave para conseguir una buena textura es hervirlos unos minutos antes de llevarlos al horno. De esta manera, el interior queda suave y la cocción a temperatura alta permite dorar la superficie.

Ingredientes para preparar papines asados

La receta rinde cuatro porciones y requiere ingredientes fáciles de conseguir.

800 gramos de papines.

3 cucharadas de aceite de oliva.

2 dientes de ajo picados o aplastados.

2 ramas de romero fresco.

1 cucharadita de pimentón.

1 cucharadita de sal.

Media cucharadita de pimienta negra.

1 cucharada de perejil fresco picado, opcional.

Paso a paso para que queden crocantes

1. Lavar y preparar los papines. Precalentar el horno a 220 °C. Lavar bien las papas pequeñas y retirar los restos de tierra. No es necesario pelarlas. Cortar por la mitad las más grandes para lograr una cocción pareja.

2. Darles una cocción previa. Colocar los papines en una olla con agua y sal. Hervir durante unos ocho minutos, hasta que comiencen a ablandarse sin desarmarse. Escurrir y dejar reposar dos minutos para eliminar el exceso de humedad.

3. Condimentar. Pasar los papines a un recipiente y agregar el aceite de oliva, el ajo, el romero, el pimentón, la sal y la pimienta. Mezclar hasta que queden bien cubiertos.

4. Llevar al horno. Distribuirlos en una fuente amplia, sin encimarlos, para que se doren en lugar de cocinarse al vapor. Hornear durante 20 minutos, darlos vuelta y cocinar otros 10 minutos, hasta que estén dorados.

5. Servir. Retirar del horno y sumar perejil fresco picado, si se desea. Servir calientes para disfrutar de su textura crocante.

El truco para lograr una mejor textura

Para que los papines queden más crocantes, es importante secarlos bien después de hervirlos y dejar espacio entre ellos en la fuente. También conviene mantener el horno a temperatura alta durante toda la cocción.

Se pueden acompañar con carnes, pollo, pescado, ensaladas o platos vegetarianos. Si sobran, pueden guardarse en un recipiente hermético en la heladera durante unos tres días y recalentarse en el horno o en una sartén para recuperar parte de su crocancia.