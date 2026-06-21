Cómo hacer snacks argentinos de carne y chorizo sin usar la parrilla

Las reuniones de fin de semana con amigos o familia suelen estar marcadas por celebraciones patrias como el Día de la Bandera o eventos deportivos como el Mundial. En este contexto se presenta una opción para degustar "sabores de parrilla pero hechos en sartén en esta comida sin cubiertos para compartir, que se hace en pocos pasos". La propuesta permite disfrutar de "la carne y el chorizo... pero sin encender la parrilla" mediante una técnica sencilla que genera resultados jugosos y picantes.

El responsable de la receta es Andrés Simón, un cocinero que suma más de 7.000.000 de seguidores en sus plataformas digitales. Para elaborar 20 unidades se requiere un kilogramo de carne picada, dos chorizos, una cebolla blanca y dos dientes de ajo. También se utilizan tortillas de trigo, sal y condimentos variados como pimentón o ají molido. El proceso de preparación comienza remojando palitos de brochette en agua para evitar que se quemen durante la cocción posterior.

La preparación consiste en colocar la carne picada en un recipiente junto con el interior de los chorizos, a los cuales se les debe retirar la piel previamente. Se añaden la sal y los condimentos, mientras que la cebolla y el ajo se rallan directamente sobre la carne para lograr una mejor integración. Una vez que se amasa el conjunto de forma manual hasta homogeneizar los ingredientes, se extiende una capa fina de un centímetro sobre una tortilla de trigo y se enrolla. Las piezas resultantes se cortan con un cuchillo filoso en un ancho de dos centímetros y se pinchan de a cuatro en cada palito.

Para el momento de la cocción, se debe calentar una sartén o plancha con un hilo de aceite o grasa. El autor de la receta aconseja que es necesario "ir controlando el fuego para que se cocinen bien en el interior" y que se "trabaja siempre con una plancha o sartén destapadas para que la carne no humedezca en exceso la tortilla". Además, se sugiere que se "utilizá una carne picada con bajo porcentaje de grasa y chorizos de cerdo de buena calidad". Al finalizar, los rollitos se sirven con chimichurri, salsa criolla o "lo que más te guste", bajo la premisa de que "van a ser las estrellas de cualquier juntada".