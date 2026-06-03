Cómo hacer tagliatelle al horno con salchicha parrillera paso a paso

En el arte de encontrar atajos para comer rico y casero en poco tiempo, se sabe que "los italianos son maestros". Esta es una "receta que vale la pena copiar" porque permite disfrutar de un plato tradicional sin las largas cocciones de antes.

Para empezar esta preparación ideal para dos o tres personas se debe calentar un chorrito de aceite de oliva virgen extra en una olla y saltear un diente de ajo sin piel junto con cinco ramitas de tomillo. El secreto del sabor está en los 200 gramos de salchicha parrillera que se deben presionar para formar pequeñas bolitas similares a mini albondiguitas.

Una vez que estas piezas de carne están doradas en la olla, se incorporan 700 gramos de puré de tomate y 500 mililitros de agua. Luego de condimentar con sal fina, se deja que la mezcla rompa el hervor para cocinarla durante 20 minutos más.

Para el armado final, se eligen 330 gramos de tagliatelle de sémola o al huevo que se ubican en forma de nidos en una fuente térmica de vidrio o cerámica. Sobre cada uno se colocan las bolitas de carne y se baña todo con la salsa caliente para asegurar que la pasta quede bien cubierta.

El toque final lo dan los 80 gramos de mozzarella en cubitos y los 20 gramos de queso rallado antes de llevar todo al horno a temperatura media por otros 20 minutos. Al salir, unas hojas de albahaca completan este manjar gratinado que resulta "súper sabroso" al evitar el hervor previo del fideo.