El invierno se presenta como la oportunidad ideal para rescatar recetas tradicionales fuera de su temporada habitual. Ante la consulta sobre "¿Quién decretó que el pan dulce solo se come en diciembre?", surge una propuesta para aprovechar los días fríos con el horno encendido y el agua del mate. La especialista Dana Buttigliero, de la cuenta saboresdelconurbano, propone una versión simple y rendidora que permite obtener 3 unidades de 500 gramos cada una.

Para el prefermento se requieren 250 gramos de harina 0000, 125 mililitros de leche tibia y 15 gramos de levadura fresca. Tras un descanso de entre 20 y 30 minutos, se integra la masa definitiva con 500 gramos de harina 000, 3 huevos, 100 gramos de azúcar, 30 gramos de levadura diluida en 80 mililitros de leche, ralladuras de cítricos y esencia de vainilla.

En este punto aparece "el gran secreto: resalta el dulzor y el perfil de la masa" mediante un chorrito de edulcorante líquido. Ante la duda sobre "¿Por qué edulcorante líquido en la masa?", la experta explica que "unas gotas de edulcorante potencian el sabor dulce del azúcar".

La preparación exige incorporar 120 gramos de manteca pomada y amasar durante 10 o 15 minutos hasta que la mezcla se despegue de la superficie. Luego de un leudado de 30 minutos, se agregan 500 gramos de chocolate amargo o frutos secos.

Las piezas deben duplicar su volumen en moldes de papel antes de ser pintadas con huevo y horneadas a 200 grados durante 35 minutos. Debido a las bajas temperaturas, se recomienda dejar leudar la masa cerca del calor o en un microondas apagado con agua hirviendo para lograr un ambiente húmedo. Una vez fríos, los panes pueden conservarse en bolsas herméticas o congelarse por 3 meses