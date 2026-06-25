Cómo hacer un pastel de arroz crocante y tierno en pocos pasos

La elaboración de platos nutritivos y accesibles representa un desafío cotidiano para las familias en la cocina. El pastel de arroz cocido al horno se posiciona como una solución para aprovechar alimentos disponibles en el hogar o ingredientes que sobraron de comidas previas. El resultado final "queda súper tierno por dentro, tiene un corazón de queso derretido irresistible y una costrita crocante por arriba", por lo que se considera "un plato rendidor que les gusta a todos".

Para preparar entre cuatro y seis porciones se necesitan 300 gramos de arroz, dos zucchinis, dos morrones pequeños y una cebolla morada. El ligue de la preparación se realiza con dos huevos grandes o tres medianos y 70 gramos de queso parmesano. El relleno central requiere 140 gramos de mozzarella o queso cuartirolo, sumado a 50 gramos de jamón cocido picado en caso de no optar por una versión vegetariana.

El proceso comienza con el salteado de las verduras picadas en aceite de oliva hasta que estén tiernas y se les añade una pizca de sal. En paralelo, el arroz debe hervirse en agua con sal y retirarse al dente para que finalice su cocción en el horno sin pegarse. Una vez que los ingredientes se entibian, se mezclan con los huevos batidos y el queso rallado hasta lograr una integración completa.

La estructura del plato se arma colocando una base de la mezcla de arroz en una fuente, seguida por las tiras de queso y el jamón, para luego cubrir con la parte restante. Para obtener la textura deseada, se añade pan rallado y un chorrito de aceite en la superficie.

El horneado se extiende entre 20 y 25 minutos a una temperatura de 200 grados. Una sugerencia para quienes buscan mayor untuosidad indica que "si querés que el pastel te quede todavía más cremoso, untuoso y con un estilo bien reconfortante, sumá tres o cuatro cucharadas de salsa blanca casera" antes de armar las capas, ya que esto "le da un toque espectacular".