Cómo hacer un plan de pago para deudas en Naturgy sin salir de tu casa

Los clientes de Naturgy San Juan ya cuentan con la posibilidad de gestionar la regularización de sus saldos y armar un convenio de pago de manera integral a través de la plataforma digital oficial de la compañía. Esta alternativa busca facilitar el trámite a los usuarios para que puedan ponerse al día con sus facturas sin la necesidad de acudir presencialmente a una sucursal comercial.

Los usuarios de Naturgy San Juan pueden realizar el procedimiento ingresando con su usuario y contraseña en la web oficial www.naturgysj.com.ar o mediante la aplicación móvil disponible para sistemas operativos iOS y Android. Quienes no posean un perfil creado deben presionar la opción Registrarme e ingresar el número de suministro correspondiente junto a sus datos personales. Quienes ya usan la app simplifican la gestión de sus trámites cotidianos de manera directa.

El procedimiento paso a paso dentro del sistema se compone de las siguientes etapas:

Ingresar a la plataforma digital mediante la web oficial o la aplicación móvil de la empresa con las credenciales registradas.

Seleccionar la pestaña de Planes de Pago dentro del menú principal para desplegar todas las boletas pendientes.

Marcar los saldos a refinanciar y elegir el número de cuotas mensuales que mejor se adecue a cada economía personal.

Revisar el resumen detallado de la financiación con sus respectivos vencimientos y confirmar la solicitud final.

Descargar el comprobante emitido para abonar el anticipo a través de Mercado Pago, PagoMisCuentas, billeteras virtuales o la propia plataforma.

La modalidad general contempla un pago inicial más cuotas mensuales para financiar el saldo. En el caso específico de los beneficiarios de la Tarifa Social, existe la posibilidad de financiar la totalidad de la deuda en hasta 12 cuotas sin interés y sin requerir ningún tipo de pago inicial.

Desde la empresa informan que este beneficio aplica siempre que no se deban facturas anteriores con vencimiento al 31.03.2020 para suministros T1. Asimismo, se aclara que la gestión debe ser efectuada únicamente por el Titular del servicio o por una persona debidamente autorizada mediante un poder de tramitación certificado por escribano público. La herramienta digital también sirve para descargar facturas, pagar con tarjeta, consultar historiales y adherir a la boleta digital.

En materia de seguridad y prevención de fraudes, la compañía enfatiza las siguientes pautas de prevención para sus usuarios: