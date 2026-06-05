Cómo hacer una tarta de limón fría en capas fácil y muy cremosa

El aroma de los cítricos y la textura crocante de los postres clásicos se fusionan en una propuesta dulce que destaca por su practicidad. Se trata de una tarta de limón que se arma en capas y adquiere su consistencia final tras un período de refrigeración, lo que evita por completo el uso del horno. Esta alternativa resulta conveniente para los meses invernales, ya que ofrece un relleno reconfortante sin resultar pesado, y demuestra que la repostería de calidad no requiere de procesos complejos.

La preparación rinde para un molde de 22 a 24 cm. Para la estructura externa se necesitan 400 g de galletas dulces, ya sean integrales o regulares, y 200 g de manteca derretida tibia. El relleno se compone de 600 ml de leche, 70 g de fécula de maíz o harina, 4 yemas de huevo, 150 g de azúcar y la ralladura de 2 limones. El acabado final se realiza con frutos secos tostados o azúcar impalpable.

El proceso comienza con la base. Las galletas se trituran hasta lograr un polvo fino que luego se une con la manteca derretida tibia en un bol, buscando una textura similar a la arena húmeda. Posteriormente, se forra un molde con papel manteca y se vuelca la mitad de esta preparación. Es clave presionar firmemente con el dorso de una cuchara o con un vaso de fondo plano para nivelar la superficie y asegurar que la base quede compacta para que no se desarme al cortar. Este molde se refrigera por 30 minutos, mientras que la otra mitad de la mezcla se reserva para la cobertura final.

Para la crema de limón, se calientan en una cacerola la leche y la ralladura de los 2 limones a fuego medio hasta que hiervan. En paralelo, se baten las yemas con el azúcar en un bol y se incorpora la fécula evitando grumos. Una vez que la leche hierve, se vierte gradualmente sobre las yemas sin dejar de revolver. Toda la mezcla regresa a la cacerola para cocinarse a fuego medio, removiendo continuamente hasta que espese y se despegue de las paredes del recipiente. Al retirar del fuego, se debe enfriar a temperatura ambiente. Para impedir la formación de una costra dura en la superficie, se aconseja cubrir el bol con film en contacto directo con la crema o revolver de manera intermitente.

El armado se ejecuta volcando la crema pastelera completamente fría sobre la base refrigerada. Si el relleno se coloca caliente, ablandará las galletas y restará la textura crocante deseada. Encima se distribuye de forma uniforme el resto de las galletas reservadas. La decoración final contempla piñones o nueces tostadas, las cuales también pueden picarse e integrarse a las galletas para sumar crocancia.

El postre requiere un tiempo mínimo de refrigeración de 4 horas antes de ser servido, aunque el reposo de un día para el otro optimiza su consistencia. Esta tarta mantiene sus cualidades óptimas en la heladera hasta por 3 días.