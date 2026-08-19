Con el paso del tiempo, WhatsApp puede convertirse en una de las aplicaciones que más espacio ocupa en el celular. Fotografías, videos, documentos, GIF y otros contenidos enviados y recibidos a través de los chats se acumulan y pueden terminar afectando el almacenamiento disponible.

Para solucionar este problema, la aplicación cuenta con una herramienta de administración de almacenamiento que permite identificar los archivos que ocupan memoria y eliminar definitivamente aquellos que ya no se desean conservar.

Aunque suele mencionarse como la “papelera de WhatsApp”, no se trata de una papelera de reciclaje tradicional. La propia aplicación ofrece un apartado específico para revisar y gestionar el contenido almacenado en el dispositivo.

Cómo acceder a la “papelera” de WhatsApp

El procedimiento puede realizarse directamente desde la aplicación. El primer paso es ingresar a WhatsApp y abrir “Ajustes". Luego hay que seleccionar “Almacenamiento y datos” y finalmente entrar en “Administración de almacenamiento”.

Dentro de ese apartado, el usuario puede revisar los elementos almacenados y seleccionar aquellos que desea borrar definitivamente.

Realizar este procedimiento periódicamente permite recuperar espacio en el teléfono y evitar la acumulación de archivos innecesarios, algo especialmente útil para quienes participan en numerosos grupos o reciben diariamente una gran cantidad de contenido multimedia.

Los grupos, entre los que más espacio pueden ocupar

Los grupos de WhatsApp suelen generar una importante acumulación de fotografías, videos, stickers, GIF y documentos. Por este motivo, una de las recomendaciones es revisar aquellos chats con mayor actividad y eliminar el contenido que ya no resulte necesario.

La propia herramienta de administración permite identificar dónde se concentra buena parte de los archivos y facilita una limpieza más selectiva, sin necesidad de borrar conversaciones completas.

También es posible modificar la descarga automática de archivos. Desde la configuración de WhatsApp, el usuario puede elegir qué contenidos quiere que se descarguen automáticamente y evitar, por ejemplo, que todos los videos recibidos terminen almacenados en el teléfono.

Otras formas de recuperar memoria en el celular

Además de revisar WhatsApp, existen otras medidas que pueden ayudar cuando el almacenamiento del dispositivo está cerca de su límite.

Eliminar aplicaciones que ya no se utilizan, revisar fotografías y videos duplicados, trasladar contenido a servicios de almacenamiento en la nube y limpiar datos temporales son algunas de las alternativas.

También conviene controlar las copias de seguridad de WhatsApp, debido a que pueden incluir contenido multimedia y consumir espacio tanto en el dispositivo como en los servicios de almacenamiento en la nube.

Una limpieza periódica de WhatsApp no solo permite recuperar memoria, sino que también ayuda a mantener organizado el contenido acumulado y prevenir las molestas alertas que aparecen cuando el teléfono está cerca de quedarse sin espacio.