Los anillos, las cadenas y las pulseras pueden oscurecerse con el paso del tiempo. La humedad, el contacto con el aire, los perfumes y otros productos químicos pueden afectar los metales y los recubrimientos de la bijouterie, haciendo que pierdan su brillo original.

Antes de intentar recuperar su aspecto, es importante identificar el material de cada pieza. No todos los accesorios toleran los mismos productos y algunos métodos caseros pueden dañar los baños metálicos, los pegamentos o las piedras decorativas.

El método más suave para limpiar los accesorios

Una alternativa inicial es utilizar un paño suave, apenas humedecido con agua, para retirar la suciedad superficial. Si la pieza lo permite, se puede agregar una pequeña cantidad de jabón neutro y pasar el paño sin frotar con fuerza.

Después, hay que retirar los restos de jabón con otro paño ligeramente húmedo y secar bien el accesorio. Es importante evitar que quede agua acumulada en los cierres, las uniones o las zonas donde están adheridas las piedras.

En piezas delicadas, conviene probar primero el procedimiento en un sector poco visible. Si el color se desprende o la superficie cambia, hay que interrumpir la limpieza.

Qué productos conviene evitar

El bicarbonato, la pasta dental, el vinagre y otros productos abrasivos o ácidos no son adecuados para todas las joyas. Aunque algunos métodos pueden funcionar en determinados metales, también pueden rayar superficies, deteriorar recubrimientos o afectar materiales sensibles.

En la bijouterie bañada en oro o plata, el oscurecimiento puede deberse al desgaste de la capa superficial. En esos casos, la limpieza no siempre permite recuperar el color original.

Para las piezas de plata maciza, existen métodos específicos que pueden ayudar a eliminar el oscurecimiento, pero no deben aplicarse automáticamente a accesorios de otros materiales.

Cómo evitar que vuelvan a ponerse negras

Para prolongar la vida útil de los accesorios, se recomienda guardarlos secos, separados entre sí y lejos de fuentes de humedad. También es conveniente quitárselos antes de bañarse, nadar, hacer ejercicio o utilizar productos de limpieza.

Los perfumes, las cremas y los aerosoles pueden alterar el acabado de algunas piezas. Por eso, lo ideal es colocarse los accesorios después de que esos productos se hayan secado.

Si una joya tiene un valor económico o sentimental importante, presenta piedras delicadas o muestra signos de deterioro, lo más seguro es consultar con un joyero antes de aplicar cualquier tratamiento.