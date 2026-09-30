Mantener las cañerías limpias puede ayudar a evitar malos olores y acumulaciones de residuos. Para realizar un mantenimiento preventivo no siempre es necesario recurrir a productos específicos: la sal y el vinagre blanco pueden utilizarse para remover restos ligeros de grasa y jabón acumulados cerca del desagüe.

El método puede aplicarse en bachas, lavamanos y duchas, especialmente cuando el agua comienza a circular más lentamente o aparecen olores desagradables.

Cómo hacer el truco paso a paso

Antes de comenzar, hay que retirar del desagüe los restos visibles, como cabellos o residuos de comida, y quitar el agua acumulada si la hubiera.

Luego se debe:

Colocar media taza de sal, fina o gruesa, directamente sobre la entrada del desagüe. Agregar una taza de vinagre blanco sobre la sal. Dejar que la mezcla actúe durante 15 a 30 minutos, sin hacer correr agua. Finalmente, dejar correr agua bastante caliente durante uno o dos minutos para ayudar a arrastrar los residuos desprendidos.

Si el desagüe suele presentar malos olores o tiene un drenaje algo lento, el procedimiento puede repetirse aproximadamente una vez por semana como mantenimiento.

Qué beneficios puede aportar

El vinagre ayuda a trabajar sobre residuos orgánicos y depósitos ligeros que pueden contribuir a generar malos olores. Por su parte, la sal aporta una acción abrasiva que puede ayudar a desprender restos superficiales de grasa y jabón adheridos a las paredes de los caños.

Además, se trata de una alternativa económica para el mantenimiento cotidiano y permite evitar el uso constante de productos químicos más agresivos.

Cuándo no alcanza

Aunque puede ser útil para el mantenimiento, la mezcla de sal y vinagre no funciona como un destapador potente. Si el agua queda completamente estancada, existen filtraciones o el desagüe se tapa de manera recurrente, el problema puede encontrarse en el sifón o en una zona más profunda de la instalación.

En esos casos puede ser necesario realizar una limpieza manual del sifón o recurrir a un plomero.

También es importante una precaución: el vinagre nunca debe mezclarse con lavandina, amoníaco ni otros productos de limpieza, ya que determinadas combinaciones pueden liberar gases peligrosos.