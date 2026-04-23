Cómo lograr el relleno perfecto para tus tortas con cinco ingredientes

Isabel Vermal presentó una receta de relleno sedoso que recuerda al sabor del clásico Mantecol para aplicar en múltiples postres. Esta crema se caracteriza por ser rendidora y no requerir fuego en su elaboración lo cual es ideal para armar triffles o tortas con galletitas.

Los componentes necesarios para una unidad grande son doscientos setenta gramos de queso crema firme, ochenta gramos de azúcar impalpable tamizada, una cucharadita de esencia de vainilla, doscientos cuarenta gramos de pasta de maní natural y doscientos veinte centímetros cúbicos de crema de leche bien fría.

La preparación se inicia en un recipiente batiendo el queso crema junto con el azúcar y la esencia hasta lograr la integración. Se recomienda utilizar un queso sostenido y no versiones livianas con espesantes. Acto seguido se adiciona la pasta de maní mezclando bien hasta obtener una consistencia espesa. El paso final consiste en batir la crema de leche hasta que monte y haga picos para sumarla gradualmente a la mezcla previa integrando todo.

Respecto a las combinaciones la chef sostiene que el que hace un "match instantáneo" es el chocolate oscuro o semiamargo. El producto final debe permanecer en la heladera hasta ser servido.