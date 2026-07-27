Cómo lucir cejas perfectas siguiendo el estilo de Valu Cervantes

La tendencia actual en estética facial se inclina por un estilo natural que prioriza el volumen y la definición suave. Valentina Cervantes se convirtió en un referente de este look al lucir cejas pobladas pero prolijas que resaltan su mirada sin caer en excesos.

El proceso para imitar esta imagen comienza con el respeto por la forma original de cada persona retirando únicamente los vellos que se encuentran fuera de la línea principal para mantener un efecto armónico.

Para conseguir una mayor definición existen pasos simples que transforman la expresión del rostro. El primer movimiento consiste en peinar hacia arriba con un cepillo específico para visualizar mejor la estructura.

Luego se deben completar los espacios vacíos con lápiz o sombra de un tono similar al natural realizando trazos finos que simulen pelos reales. El toque final se logra con un gel transparente que mantiene todo en su lugar brindando un aspecto moderno y ordenado.

Existen ciertos errores frecuentes que conviene evitar para no endurecer las facciones. Los especialistas recomiendan no depilar en exceso ni marcar bordes demasiado rígidos con productos pesados.

En cambio iluminar suavemente debajo del arco ayuda a elevar la mirada de forma inmediata. Un diseño bien cuidado permite que el rostro se vea prolijo incluso en días donde no se utiliza maquillaje intenso logrando un equilibrio elegante.