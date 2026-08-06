Cómo Messi frenó la pelea entre el Dibu Martínez y Scaloni en el Mundial

La Selección Argentina enfrentó una situación de extrema tensión en la previa de la final mundialista contra España, encuentro en el que la Scaloneta cayó por 1-0. Recientemente, el periodista Renzo Pantich dio a conocer la trama de los roces ocurridos en la intimidad del plantel durante su participación en el programa de Flavio Azzaro, No podemos perder. Según su relato, el equipo vivió un momento complejo donde "hubo discusiones que terminaron en..." una intervención directa del capitán Lionel Messi para intentar calmar los ánimos en el vestuario.

El comunicador se propuso revelar "la verdad de lo que pasó ahí adentro" al describir las profundas diferencias de criterio entre el cuerpo técnico y los futbolistas referentes. Pantich explicó que los protagonistas "hacen la última charla con el técnico, el DT es consciente de esto, los jugadores lo comunican. La realidad es que en el vestuario, antes de arrancar el partido, Scaloni tiene esto de charlar con los jugadores. Planteó una táctica que era muy similar a la de todo el Mundial, que era defender y llegar hasta la última circunstancia y a los penales".

Esta postura conservadora no fue bien recibida por el arquero ni por otros integrantes del grupo, quienes consideraban que podían imponerse de otra manera al tener al rival muy estudiado. El periodista detalló que el entrenador "plantea jugar a defender, y el conflicto fue que el Dibu Martínez, permeable a esta charla, le dice 'no, no coincido, tenemos que ir', hay otro jugador que dice también 'que hay que ir a atacar, meter, es una final del mundo'. Diferentes cuestiones y discusiones, que terminaron en la arenga esa de Messi, de muchachos, olvidémonos de todos".

A pesar del desenlace adverso en el marcador final, la filtración de estos datos expuso un escenario de alta sensibilidad profesional en el cierre del torneo. Pantich concluyó que efectivamente "hubo discusiones, una discusión propia de un técnico que es permeable a las sugerencias de los jugadores" ante la magnitud del compromiso deportivo que debían afrontar en la definición del título. En ese momento, Messi intervino para calmar las aguas.