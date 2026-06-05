La noticia sobre la salud del Indio Solari volvió a poner el foco sobre distintos aspectos de su vida personal y una de las historias que reapareció fue la estrecha relación que mantiene desde hace años con Juan Román Riquelme. Lo que comenzó como una admiración nacida desde las tribunas de Boca Juniors terminó convirtiéndose en una amistad marcada por el respeto mutuo y los valores que ambos dicen compartir.

Reconocido hincha xeneize, Solari nunca ocultó su fascinación por el exenganche. En distintas entrevistas y publicaciones llegó a definirlo como uno de los futbolistas que más disfrutó ver dentro de una cancha. Su admiración trascendió lo deportivo y se extendió a la personalidad de Riquelme, a quien considera una figura auténtica dentro del fútbol argentino.

La relación se fortaleció con encuentros personales. El propio Indio reveló que Riquelme lo visitó en su casa de Parque Leloir y recordó aquella reunión como una tarde muy agradable. En más de una oportunidad destacó la inteligencia, honestidad y los códigos personales del actual presidente de Boca, conceptos que repitió públicamente incluso cuando el exfutbolista comenzó su carrera dirigencial en el club.

Las muestras de afecto también fueron públicas. En 2011 compartieron un encuentro en La Bombonera durante los festejos de un título de Boca, una imagen que quedó registrada y se convirtió en una de las postales más recordadas de la relación entre ambos. Años después, Solari participó del documental sobre la vida de Riquelme y le dedicó elogios por su manera de entender el fútbol.

El respaldo del músico se hizo aún más visible en las elecciones de Boca de 2019 y 2023. En ambas ocasiones expresó su apoyo a Riquelme y destacó su capacidad para conducir al club desde una perspectiva ética y humana. Incluso llegó a definirlo como "un artista del fútbol" y sostuvo que nunca había visto un jugador mejor.

Más allá de la diferencia generacional —Solari nació en 1949 y Riquelme en 1978— ambos construyeron una relación basada en valores comunes, la pasión por Boca y una manera particular de relacionarse con la fama. Alejados de la exposición constante y con una fuerte conexión con sus seguidores, el músico y el exfutbolista encontraron puntos de encuentro que terminaron consolidando una amistad que ya lleva varios años.