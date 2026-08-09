Cómo operó la banda sanjuanina que se llevó $70.000.000 en dos robos

La justicia de San Juan logró reconstruir la mecánica de una banda que protagonizó dos de los asaltos más resonantes de las últimas semanas. La investigación encabezada por el fiscal Leonardo Villalba permitió identificar a un adolescente de 15 años como pieza fundamental en el robo a la familia Bonanno y en el asalto a una joyería local. Durante las indagaciones iniciales, el funcionario admitió que "no lo teníamos corroborado que esta persona es menor de edad", situación que ahora traslada el expediente al ámbito del Juzgado de Menores.

El modo de actuar del grupo incluía una planificación detallada de los escapes. Según detalló Villalba, "en el robo de Bonanno se ha logrado establecer que las distintas personas salieron por distintos caminos", una maniobra que buscaba dispersar a los sospechosos y evitar el rastreo policial. A pesar de estos intentos, el análisis de las cámaras de seguridad fue determinante para individualizar al joven y seguir el circuito de sus allegados.

En un primer allanamiento realizado en la vivienda de la madre del menor, donde él no residía oficialmente pero concurría a diario, los efectivos secuestraron su teléfono celular y la suma de $1.450.000 en efectivo. No obstante, el avance más significativo ocurrió en el domicilio de su pareja. Allí se encontró una prenda de vestir vinculada al asalto de la familia Bonanno, además de pulseras, anillos, mallas de relojes y aros que pertenecerían al botín de la joyería.

La hipótesis fiscal sostiene que el adolescente no actuaba de forma solitaria en estos golpes. Al respecto, Villalba señaló que "al menos en el hecho de Bonanno participaron tres personas y las otras dos serían mayores y con respecto a la joyería una más sería mayor", confirmando así la integración mixta de la banda. El patrón delictivo detectado muestra grupos reducidos con tareas divididas que utilizaban vehículos para huir y viviendas de familiares para ocultar lo robado.

Pese a los hallazgos, gran parte del botín permanece desaparecido. En el caso Bonanno, las víctimas denunciaron el robo de aproximadamente $40.000.000 entre moneda nacional, dólares y celulares. Por su parte, la dueña de la joyería todavía busca recuperar una importante cantidad de relojes (el botín robado es de $30.000.000). Las autoridades continúan trabajando para identificar al resto de los integrantes y determinar si estos hechos forman parte de una estructura delictiva estable en la provincia.