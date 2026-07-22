La polémica que envolvió a Rosalía luego de compartir un video relacionado con la final del Mundial 2026 continúa generando repercusiones en Argentina. Tras las críticas recibidas en redes sociales, algunos fanáticos comenzaron a averiguar cómo devolver las entradas adquiridas para sus recitales y solicitar el reintegro del dinero.

La cantante española tiene previsto presentarse en el Movistar Arena de Buenos Aires en los próximos días, pero la controversia llevó a parte de su público a plantear la posibilidad de cancelar su asistencia a los conciertos.

Cómo solicitar la devolución de entradas

Quienes hayan comprado sus entradas de manera online pueden iniciar un pedido de reembolso, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por la organización del espectáculo.

El trámite debe realizarse a través del servicio de atención al cliente del Movistar Arena y requiere presentar documentación que permita identificar la compra.

Para solicitar la devolución se debe:

Enviar un correo electrónico al servicio de atención al cliente del Movistar Arena.

Adjuntar la confirmación de compra, la entrada digital o el comprobante de pago.

Incluir los datos del titular de la operación, número de DNI y código o número de orden.

Una vez aprobada la solicitud, el dinero será reintegrado mediante el mismo medio de pago utilizado al momento de la compra. El tiempo de acreditación dependerá de la tarjeta y la entidad bancaria correspondiente.

Hasta cuándo se pueden devolver las entradas

La posibilidad de solicitar el reintegro está vinculada a las condiciones de venta y a la normativa vigente.

La Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) establece el derecho de revocación para determinadas compras realizadas a distancia. En el caso de espectáculos adquiridos por canales digitales, el pedido puede realizarse hasta 10 días corridos antes de la fecha del evento, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la producción.

Cuándo serán los shows de Rosalía en Argentina

La artista española llegará al país para presentar su espectáculo en el Movistar Arena durante agosto.

Las fechas confirmadas son:

1 de agosto

2 de agosto

4 de agosto

6 de agosto

El origen de la polémica

El conflicto comenzó después de la final del Mundial 2026, cuando Rosalía compartió en TikTok un video publicado por Mía Khalifa en el que la influencer celebraba la derrota de la Selección argentina.

La publicación utilizaba como música de fondo "La Perla", una canción de Rosalía, y estaba acompañada por una frase que muchos usuarios argentinos interpretaron como una burla hacia el equipo dirigido por Lionel Messi y hacia el país.

El reposteo generó una fuerte reacción entre sus seguidores argentinos, quienes expresaron enojo, reclamaron explicaciones y pidieron disculpas públicas.

Ante la repercusión, Rosalía eliminó la publicación y aclaró que había compartido el video porque aparecía su canción, pero que no había leído el mensaje que lo acompañaba.

"Le di compartir porque sonaba 'La Perla', ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón", escribió la cantante en sus redes sociales.

A pesar de la explicación, algunos fanáticos mantienen su postura crítica y comenzaron a consultar las alternativas disponibles para cancelar sus entradas antes de los recitales previstos en Buenos Aires.