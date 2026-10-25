Los últimos días de octubre son una buena oportunidad para quienes quieren llenar de flores el jardín, los canteros o el balcón antes de las fiestas. Entre las alternativas se encuentra la zinnia, una planta ornamental que crece con rapidez durante los meses cálidos y que puede florecer antes de Navidad si las condiciones son favorables.

La especie se caracteriza por sus flores de colores intensos, como rojo, rosa, naranja, amarillo, violeta y blanco. Además, existen variedades de diferentes tamaños y formas, por lo que se adapta tanto a espacios amplios como a macetas.

Según la variedad y las condiciones de cultivo, la zinnia puede comenzar a florecer entre seis y diez semanas después de la siembra. Por eso, plantarla antes del 31 de octubre permite tener las primeras flores durante diciembre, aunque el resultado depende del clima y de los cuidados.

Cómo plantar zinnias para que florezcan en diciembre

Uno de los puntos principales para conseguir una floración temprana es elegir un lugar con abundante luz solar. La planta necesita entre seis y ocho horas de sol directo por día para crecer fuerte y producir flores.

Antes de sembrar, se recomienda preparar la tierra y utilizar un sustrato fértil que permita drenar el agua. Si se cultiva en maceta, el recipiente debe contar con agujeros en la base para evitar que la humedad se acumule alrededor de las raíces.

Las semillas deben colocarse a poca profundidad y cubrirse con una capa fina de tierra. En condiciones cálidas, suelen germinar en aproximadamente cinco a diez días. Durante ese período, es importante mantener el sustrato ligeramente húmedo, sin encharcarlo.

Los cuidados para mantener la planta sana

El riego debe adaptarse al estado de la tierra. Durante la germinación, es necesario evitar que se seque por completo; una vez que la planta crece, conviene volver a regar cuando la superficie del sustrato comienza a secarse.

También es importante dejar suficiente espacio entre las plantas para favorecer la circulación del aire y reducir el riesgo de enfermedades. En balcones o patios expuestos, conviene protegerlas de los vientos fuertes, que pueden dañar los tallos y las flores.

Otro cuidado útil es retirar las flores marchitas. Esta práctica puede estimular la aparición de nuevos capullos y prolongar la floración.

Con una ubicación soleada, tierra bien drenada y riego moderado, la zinnia es una alternativa sencilla para sumar color durante la primavera y el verano, incluso para quienes recién comienzan a cuidar plantas.