Cómo podrán acceder a la recuperación de contenidos los chicos que no fueron a clases presenciales

Hasta el 16 de julio los papás de alumnos de primaria o los alumnos de secundaria que no fueron a clases presenciales durante junio podrán inscribirse para recibir los contenidos de refuerzo que ofrece el ministerio de Educación. Serán dos guías con contenidos de lengua y matemática y solo las recibirán los chicos que las soliciten.

De acuerdo a lo que dispuso el ministerio de Educación las vacaciones de invierno comenzaron el 5 de julio y se extenderán hasta el 16. Después de esa fecha los alumnos seguirán sin ir a clases, pero los que solo recibieron clases virtuales en junio podrán recibir contenidos de refuerzo que se dictarán con el apoyo del Prasir.

Para poder recibir el material para las siguientes dos semanas del 19 al 30 de julio los padres, o los mismos chicos, deben inscribirse de manera virtual en un formulario de Google en el que les solicitarán que completen con los datos completos.

En este formulario que lleva por título Fortalecimiento Educativo Acompañar se pide el nombre completo del alumno, el número de documento y el número de teléfono de un padre o tutor.

También le solicitan al padre o la persona que esté realizando el trámite que consigne si cuenta o no con conectividad para acceder a videos explicativos enviados por WhatsApp, videollamadas o reuniones virtuales.

Además se da la opción de que en caso de no tener conectividad pueda elegir por explicaciones en formato impreso, el retiro de guías por el establecimiento educativo.

Este es el formulario que deben llenar los interesados en recibir las clases.



En otro apartado se solicita que consiguen una dirección de mail y que antes de terminar incluyan tilde en el grado en el que está cursando su hijo.

En la siguiente pantalla el formulario le pide a la persona que está inscribiendo al alumno que seleccione el departamento en el que se encuentra la escuela a la que asiste el chico.

Luego despliega un menú con los nombres de todas las escuelas que se encuentran en el departamento en cuestión para que el solicitante pueda elegir la escuela a la que asiste.

En la última pantalla antes de poder enviar el formulario se le pide a la persona que seleccione las materias que necesitan refuerzos se incluye como opciones Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Formación Ética.

Una vez que los solicitantes hayan llenado el formulario solo deben darle "enviar" y esperar a que les lleguen las guías para la primera y segunda semana de clases de refuerzo.

Desde el 7 de junio cuando volvieron las clases tras el confinamiento decretado por el presidente, se implementó una modalidad de educación presencial con la posibilidad de que los padres puedan decidir si sus hijos cursan de forma presencial o reciben las guías de forma virtual.

De acuerdo a declaraciones del ministro de Educación, Felipe de Los Ríos, formuladas el 15 de junio, después de la primera semana de implementada esta política casi la mitad de los padres han determinado que sus niños no iban a clases presenciales.

La gran mayoría de estos padres le comunicaron en su momento a las escuelas que sus hijos no iban a cursar de manera presencial, pero además hubo un porcentaje de chicos que no fue a cursar y tampoco informó que estén estudiando de forma virtual.

De Los Ríos explicó que del universo de 240.000 alumnos hubo unos 6.000 que no informaron si están estudiando o no y por lo tanto se teme que hayan podido abandonar los estudios. Estos alumnos a los que De Los Ríos denominó como con "ausencia indefinida", están siendo abordados por diferentes planes provinciales para tratar de determinar por qué no se comunicaron y para informarles de las guías de recuperación.

Tras este mes de julio con dos semanas de receso y otras dos de recuperación para los que no fueron a la escuela, se espera que el 2 de agosto todos vuelvan a las aulas de manera obligatoria tal como está establecido en la ley argentina.