Cómo preparar el budín de limón más esponjoso con pocos ingredientes

La elaboración de panificados dulces en el hogar cuenta con opciones que priorizan la sencillez sin descuidar el resultado final. Mediante el uso de componentes básicos como dos huevos y 200 g de azúcar, es posible obtener una pieza de gran calidad. El instructivo resalta que "si buscás un budín casero, húmedo y con un intenso sabor a limón, esta receta es ideal" para resolver la merienda de forma rápida.

La preparación exige integrar 100 ml de aceite, 100 ml de leche, el jugo de un limón y la ralladura de dos cítricos a la base previamente batida de forma clara. Luego se añaden 200 g de harina leudante mediante movimientos suaves tras tamizar el ingrediente. Según la fuente, este plato resulta "ideal para acompañar el mate o el café de la tarde" una vez que sale del horno, donde debe permanecer a 180 grados entre 40 y 45 minutos.

Para asegurar el éxito, se indica que el alimento "se prepara con ingredientes básicos que seguro tenés en casa" y requiere dejar enfriar unos minutos antes de retirar del molde. Para perfeccionar la textura, se sugiere aplicar "un truco para que quede más húmedo" al finalizar la cocción.

Esta técnica consiste en utilizar una mezcla de jugo y una cucharada de azúcar sobre la superficie todavía tibia. Con este método, el bizcocho adquiere un gusto más marcado y una humedad superior que se mantiene durante el consumo.