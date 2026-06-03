Cómo preparar el té de jengibre y cúrcuma ideal para el frío

Con la llegada de las bajas temperaturas, muchas personas buscan refugio en una taza humeante que ya es un clásico de la temporada. Esta bebida caliente se elige no solo por su sabor reconfortante, sino por la unión de ingredientes que ofrecen distintas virtudes al organismo.

El limón se presenta como una fuente esencial de vitamina C y antioxidantes, mientras que la miel cumple la función de suavizar la garganta y brindar un toque dulce de origen natural. A este equipo se suma el jengibre, valorado por su capacidad de generar calor corporal y sus propiedades antiinflamatorias, y la cúrcuma, que aporta curcumina para reforzar la acción antioxidante.

Hacerlo en el hogar es un proceso sencillo que invita a la pausa. Se requiere disponer de 1 taza de agua caliente, el jugo de medio limón, 1 cucharadita de miel, 2 rodajas de jengibre fresco y media cucharadita de cúrcuma. El primer paso consiste en calentar el agua cuidando que no alcance el punto de ebullición.

Una vez lista, se agregan el jengibre y la cúrcuma, permitiendo que la mezcla repose durante 5 minutos para que los sabores se asienten. El cierre llega con la incorporación del jugo de limón y la miel, revolviendo con cuidado hasta integrar todo.

Durante los meses más crudos del año, esta infusión se vuelve una gran aliada para mantener la hidratación necesaria y alcanzar una sensación de bienestar general. Aunque no debe tomarse como un reemplazo de tratamientos médicos ni como una cura mágica para enfermedades, funciona perfectamente como parte de una rutina alimentaria equilibrada. Es, en definitiva, una opción saludable y placentera para transitar las jornadas de frío intenso.