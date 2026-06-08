Cómo preparar el zapallo cabutia relleno con langostinos y queso

La cocina de Maru Botana alcanzó una alta repercusión en plataformas digitales mediante la presentación de un zapallo cabutia relleno. La propuesta busca resaltar la dulzura natural de esta hortaliza a través de una combinación con vegetales y mariscos.

Para iniciar la receta se utiliza un zapallo cabutia y 250 g de langostinos. El primer paso consiste en cortar la pieza por la mitad y llevarla al horno hasta que su interior se ablande. En paralelo se debe preparar un sofrito que contiene aceite de oliva, cebolla blanca, cebolla morada y morrón rojo picado.

La técnica incluye un procedimiento para intensificar el gusto del relleno. Al limpiar los langostinos se conservan las cáscaras para hervirlas con restos de verduras y generar un caldo rápido. Cuando la cocción del zapallo finaliza se retira la pulpa para integrarla con los vegetales salteados.

La mezcla se completa con un chorrito de caldo, queso cuartirolo en cubos, choclo cocido y los langostinos. Una vez que los ingredientes están unidos se rellenan las mitades del cabutia y se cubren con queso rallado. El paso final requiere un golpe de horno para gratinar la superficie antes de servir la preparación bien caliente.