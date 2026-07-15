Cómo preparar la tarta de acelga sin harina que utiliza puré de papa

Esta variante de la tarta de acelga surge como una opción para quienes evitan el uso de harinas en su alimentación diaria. El plato reemplaza la masa tradicional por una estructura basada en puré de papa, lo que permite mantener la esencia de la preparación clásica sin necesidad de utilizar productos panificados. Se trata de una propuesta orientada a quienes buscan otras texturas en sus comidas habituales pero no quieren resignar la tarta de siempre.

La elaboración se inicia con el hervor de las papas para realizar un puré uniforme. Luego se debe rehogar la cebolla junto con la acelga picada para intensificar los sabores de la mezcla de vegetales. El paso siguiente consiste en integrar el puré de papa con la acelga, los huevos y el queso hasta obtener una preparación homogénea que servirá como cuerpo principal de la tarta.

Una vez obtenida la mezcla se debe volcar el contenido en un molde previamente enmantecado para evitar que se pegue durante el proceso de calor. La cocción final se realiza en el horno a una temperatura de 180º durante un tiempo estimado de 35 minutos. El plato está listo cuando la superficie alcanza un tono dorado, ofreciendo una versión renovada de la tarta de vegetales de siempre.