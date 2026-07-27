Cómo preparar panqueques rellenos gourmet para renovar platos clásicos

Los panqueques salados se presentan como la versión alternativa de los canelones para actualizar la tradicional comida de domingo. Esta propuesta permite renovar el menú mediante una masa básica que se elabora en casa sin necesidad de amasar. La versatilidad de esta preparación permite jugar con diferentes formas de doblado como paquetitos, rollos o pañuelitos, aportando texturas y colores sofisticados con ingredientes sencillos.

Una de las alternativas combina dos pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas con 200 gramos de champiñones laminados y 200 cc de crema de leche. El proceso incluye saltear dos puerros picados finos hasta que luzcan transparentes para luego sumar los hongos y desglasar con vino blanco. Tras reducir la mezcla durante cinco minutos, se rellenan los crepes y se llevan a gratinar al horno con un toque extra de queso parmesano.

Para quienes buscan una opción vegetariana, la combinación de calabaza asada, 150 gramos de queso azul y 50 gramos de nueces resulta ideal. El relleno se prepara pisando media calabaza horneada con un tenedor para mantener la textura, mezclándola luego con 100 gramos de ricota y el queso desgranado. Estos se sirven doblados en cuatro y se terminan en el horno con un hilo de aceite de oliva.

La tercera propuesta ofrece una vuelta de tuerca al clásico de verdura con un atado de espinaca fresca salteada, 300 gramos de ricota, 150 gramos de jamón cocido picado y un huevo para ligar. En este caso, los panqueques se enrollan y se colocan sobre un colchón de salsa de tomate para ser cubiertos con salsa blanca y queso. La cocción final se realiza a 200 grados hasta que el queso esté completamente derretido y burbujeante.