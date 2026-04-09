Cómo preparar panqueques suaves y rápidos para la merienda

Se difundió una alternativa práctica para la cocina que permite crear panqueques dulces sin necesidad de utilizar el horno. Esta propuesta destaca por ser veloz y emplear pocos elementos que resultan sencillos de conseguir.

Para iniciar el proceso es necesario contar con una taza de harina, una cucharada de azúcar, un huevo y una taza de leche. El listado de componentes se completa con una cucharadita de polvo de hornear, una cucharada de aceite o manteca derretida y de forma opcional un poco de esencia de vainilla.

La elaboración comienza en un recipiente donde se colocan el huevo, la leche, el aceite y la vainilla para mezclarlos bien hasta que queden integrados. Luego se incorporan al mismo envase los ingredientes secos que son la harina, el azúcar y el polvo de hornear.

Resulta fundamental revolver hasta que se consiga obtener una mezcla que sea homogénea. Una vez que la preparación está lista se debe calentar una sartén antiadherente a fuego medio para colocar pequeñas porciones de la masa. Cuando aparecen burbujas en la superficie se da vuelta el panqueque para cocinarlo durante unos segundos más.

Finalmente estos panqueques esponjosos pueden servirse con diversas opciones como dulce de leche, miel, frutas frescas, chocolate derretido o azúcar impalpable. Esta alternativa versátil permite disfrutar de una merienda casera y deliciosa en tan solo unos minutos.