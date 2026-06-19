Cómo preparar pizza a la barbacoa con carne y toque crujiente

El menú de los encuentros con amigos o familiares encuentra una opción novedosa con la pizza a la barbacoa o BBQ, una tendencia gastronómica que gana espacio frente a las variedades tradicionales. Esta alternativa se destaca por una cubierta que combina muzzarella, salsa de tomate y una capa de carne picada salteada con salsa barbacoa, ideal para servir en porciones grandes o en formato individual junto a una ensalada fresca.

La preparación requiere 250 g de carne de vaca o cerdo para una pizza mediana o dos individuales, 80 g de bacon en taquitos, una cebolla, un pimiento verde, masa de pizza, cuatro cucharadas de salsa de tomate, cinco cucharadas de salsa barbacoa, mozzarella fresca abundante y orégano seco.

El proceso comienza con el sofrito de la cebolla y el pimiento picados en aceite de oliva, reservando un trozo de cebolla en juliana. Una vez pochados, se incorpora la carne picada con la mitad del bacon hasta que cambie de color, sumando luego 3 cucharadas de salsa barbacoa. Aparte, se ligan 4 o 5 cucharadas de salsa de tomate con 2 cucharadas de barbacoa para untar la base de la masa.

Finalmente, se distribuye la carne sobre la salsa, se cubre con la muzzarella rallada, el bacon crudo restante y la cebolla en juliana. La cocción se realiza en el centro del horno al máximo durante aproximadamente 10 minutos si la masa es casera, o a temperatura media si se opta por pre-pizzas, finalizando con orégano seco antes de servir.

Existe también una alternativa económica para esta receta que permite sustituir la carne picada por pollo cocido desmenuzado o carne de cerdo desmechada, mezclados directamente con las salsas antes de añadir el queso y hornear.