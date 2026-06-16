Cómo preparar ribs de cerdo con el método de cocción lenta de Texas

La gastronomía local suma cada vez más seguidores de las ribs ahumadas, un plato clásico de la cocina texana que se diferencia del asado tradicional por su proceso de cocción lenta y controlada. Esta técnica requiere una exposición constante al humo y puede demandar entre ocho y 10 horas de trabajo para conseguir una carne extremadamente suave. El método puede replicarse en casa mediante el uso de un ahumador o una parrilla preparada para realizar cocción indirecta.

En el restaurante Ribs al Río, ubicado en la zona de la Costanera, el maestro ahumador Agustín Respini explica que "el secreto está en combinar una mezcla de especias, temperaturas estables y varias etapas de cocción que permiten que la carne absorba sabor mientras se ablanda lentamente". El objetivo final de este procedimiento es lograr una costilla jugosa, con una corteza externa cargada de condimentos y una textura que permita que el hueso salga limpio al momento de servir a cuatro comensales.

Para realizar esta receta se necesita una tira grande de costillas de cerdo, pimentón, sal, azúcar, coriandro, hinojo, ajo en polvo y pimienta negra. El primer paso consiste en quitar con cuidado la membrana que cubre la parte inferior de la pieza para que los condimentos penetren mejor. Luego de cubrir toda la superficie de la carne de manera uniforme con la mezcla de especias, se lleva al ahumador a 120 grados durante dos horas con el equipo cerrado para que el humo impregne las fibras.

Durante el proceso, es necesario rociar las costillas cada 30 minutos con una solución compuesta por vinagre de manzana, agua y azúcar para conservar la humedad. Tras cinco o seis horas de exposición al humo, se procede a la fase conocida como tiernizado, envolviendo la pieza completamente en papel aluminio para concentrar el calor. En esta etapa se utiliza madera de acacia para generar una llama más intensa. Finalmente, tras completar entre ocho y 10 horas totales de cocción, se retira la carne cuando el hueso se desprende con facilidad y se deja reposar unos minutos antes de servir.