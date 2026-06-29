Cómo preparar un pastel de polenta gratinado con espinacas y queso

La cocina hogareña suma una alternativa para las jornadas de baja temperatura mediante un pastel de polenta gratinado. Esta preparación se aleja de las versiones tradicionales con salsa de tomate para proponer una estructura de tres capas que integra vegetales y lácteos. La elaboración total demanda unos 40 minutos y permite obtener cuatro porciones generosas ideales para compartir.

El proceso comienza con la elaboración de la base cremosa. En una olla se deben calentar 750 ml de agua y 250 ml de leche junto con sal o un cubito de caldo. Al alcanzar el punto de ebullición, se incorporan 200 g de polenta rápida en forma de lluvia, manteniendo una proporción de cuatro a uno respecto al líquido.

Es fundamental remover la mezcla constantemente para evitar la formación de grumos hasta que espese y comience a burbujear. Una vez lista, se traslada a una fuente apta para horno donde debe extenderse de manera uniforme y dejarse enfriar para que tome cuerpo.

La segunda instancia consiste en la creación de un colchón untuoso de vegetales. En un recipiente aparte se derriten 50 g de manteca para cocinar 50 g de harina común durante dos minutos.

A esta base se le añaden paulatinamente 500 ml de leche y 100 g de queso rallado, manteniendo el movimiento hasta lograr una consistencia homogénea. El paso final de esta etapa incluye la incorporación de un atado de espinaca picada, sazonada con sal, pimienta y nuez moscada a gusto.

Para el armado final, se dispone una capa de 200 g de queso cremoso sobre la polenta ya firme. Encima se vuelca la crema de espinacas caliente y se añade un refuerzo de queso rallado en la superficie. El plato requiere un paso por el horno precalentado a fuego fuerte hasta que los ingredientes se fundan y se alcance un tostado superficial óptimo. Esta receta ofrece texturas diseñadas para hundir la cuchara y disfrutar de un sabor reconfortante en cada bocado.