Ante la posibilidad de mayores lluvias por el fenómeno del Super Niño, Control de Vectores pidió reforzar la prevención del dengue en San Juan. La doctora Liliana Salvá de Control de Vectores explicó a DIARIO HUARPE que el agua acumulada favorece la reproducción del mosquito transmisor y recomendó revisar patios, floreros y recipientes.

“Si San Juan está más lluvioso, esa agua acumulada en distintos lugares va a permanecer más tiempo y eso es lo que va a favorecer la reproducción del mosquito”, advirtió.

Salvá aclaró que actualmente no hay circulación viral de dengue en la provincia, pero remarcó la importancia de sostener las medidas preventivas antes de la temporada de mayores precipitaciones.

La doctora Liliana Salva de Control de Vectores. (Foto DIARIO HUARPE)

Dónde se cría el mosquito

El Aedes aegypti es un mosquito urbano y domiciliario que se reproduce en pequeños recipientes con agua, tanto dentro de las viviendas como en sus alrededores. Por eso, la especialista pidió no limitar la revisión a los patios y fondos de las casas.

“Muchas veces miramos nuestro patio, nuestro fondo, pero nos olvidamos del florero que tenemos o las plantitas acuáticas que tenemos en oficinas, en nuestra vivienda. Esos son los criaderos del mosquito Aedes”, señaló.

En el caso de los recipientes con plantas acuáticas, recomendó cambiar el agua y cepillar los bordes y el interior cada cuatro o cinco días como máximo. También pidió eliminar objetos en desuso que puedan acumular agua de lluvia.

Qué pasa con la fumigación

La doctora explicó que las lluvias y la humedad pueden favorecer la presencia de mosquitos, ya que el agua permanece más tiempo en los recipientes. Por eso, insistió en que la prevención debe comenzar en cada vivienda y complementarse con el saneamiento ambiental y el descacharrado que realizan los municipios.

Además, aclaró que la fumigación no es una herramienta preventiva eficaz contra el dengue. “La fumigación no sirve como medida preventiva para la prevención del dengue. La fumigación es una herramienta paliativa de la situación”, sostuvo. Su aplicación corresponde ante casos sospechosos y dentro de las acciones sanitarias correspondientes.

Cuándo consultar al médico

Salvá pidió estar atentos a síntomas como fiebre, dolor articular y dolor detrás de los ojos, especialmente después de viajar a provincias del norte argentino o al exterior.

“Si venimos con un síndrome febril, dolor articular, dolor retroocular, inmediatamente consultar al médico”, recomendó.

La consulta permite evaluar el caso y activar la vigilancia epidemiológica y las acciones de bloqueo si corresponde. La especialista también recordó que no todos los mosquitos que aparecen después de las lluvias son Aedes aegypti, que se distingue por su cuerpo negro y sus patas rayadas.