Acorralado y entre los gritos de indignación de los vecinos, cayó el principal sospechoso del femicidio que conmociona a San Juan. Tras horas de intensa fuga a pie por las inmediaciones de la Costanera y Villa Obrera, en el departamento Chimbas, efectivos de la Policía de San Juan desplegaron un operativo cerrojo que culminó con la captura del acusado en el interior de un inmueble de la zona. Las imágenes registradas en el lugar muestran el clima de máxima tensión que se vivió durante el traslado.

El momento de la captura

En las imágenes grabadas por vecinos de la zona se observa el desenlace de la búsqueda. Agentes con cascos y equipamiento táctico (pertenecientes a la División Comando Radioeléctrico Oeste) irrumpieron en una propiedad y sacaron al sospechoso sujetado por la espalda y con las manos aprehendidas.

Vestido con un buzo azul y pantalón deportivo, el hombre fue trasladado a pie a lo largo de la calle de tierra custodiado por varios efectivos. A su paso, vecinos que presenciaban la escena reaccionaron con suma indignación, lanzando gritos e insultos hacia el detenido. El operativo concluyó de manera rápida cuando los uniformados lo introdujeron en el asiento trasero de la camioneta patrullera para retirarlo de forma inmediata del lugar y evitar posibles incidentes.

Qué se sabe de las últimas horas del caso

El hallazgo en la Costanera: El hecho se desencadenó durante las primeras horas del día en las inmediaciones del Predio Ferial Costanera y la zona de calle Benavídez y Avenida Perón. La escena del crimen quedó marcada por el abandono de un vehículo (un Volkswagen Gol Trend blanco) que utilizaba el agresor antes de escapar.

Fuga a pie y alerta vecinal: Tras el ataque, el sospechoso se dio a la fuga a pie hacia el sector de Villa Obrera. La alarma se encendió entre los residentes del lugar cuando notaron la presencia de un hombre que intentaba ocultarse, saltando por las medianeras e ingresando a terrenos privados para eludir el cerco.

Operativo policial y advertencia judicial: Ante los llamados al 911, fuerzas del Comando Radioeléctrico y de las comisarías jurisdiccionales montaron patrullajes en fincas y calles internas de Chimbas. En paralelo, la UFI Delitos Especiales intervino en la causa y advirtió con firmeza que cualquier persona que facilitara el ocultamiento o la huida del imputado incurriría en el delito de encubrimiento.