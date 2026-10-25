Cómo quedó la tabla anual tras la agónica victoria de Boca por 1 a 0

Rodolfo Arruabarrena mantiene a Boca en lo más alto de la tabla general tras vencer agónicamente a Independiente en Avellaneda. Este triunfo le permitió al elenco xeneize llegar a 58 puntos y recuperar el liderazgo del certamen, un paso trascendental mientras el equipo persigue el objetivo planteado por el entrenador de "salir campeones de algo" antes del cierre de temporada.

El triunfo de Rosario Central por 2 a 0 sobre Huracán había dejado transitoriamente al cuadro de Rodolfo Arruabarrena con la obligación de sumar para recuperar el lugar de privilegio. Rosario Central suma 56 unidades, seguido más atrás por Argentinos con 54, Independiente Rivadavia con 53 y Vélez con 52. En tanto, River se ubica a 8 puntos de distancia de Boca.

A falta de solo 6 puntos en juego en las dos fechas finales, el panorama resulta favorable para el elenco de la Ribera. Tomando como referencia la temporada anterior de igual formato, Argentinos avanzó al certamen internacional con 57 unidades, un registro que la escuadra actual ya superó al alcanzar el 60% de los puntos posibles.

Además de la tabla anual, la institución cuenta con otras alternativas para asegurar su lugar internacional en la temporada venidera. Ganar la Copa Argentina, el Torneo Clausura o la Copa Sudamericana 2026 otorgará el pasaje directo, sumado a que los campeones del ámbito local suelen liberar plazas en la clasificación general.