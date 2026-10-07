Lionel Messi cerró este martes una etapa histórica con la Selección argentina. Después de 21 años con la Albiceleste, el capitán disputó su último partido en el país ante Benín, en el estadio Monumental, y su despedida tuvo repercusión inmediata en medios de todo el mundo.

La Argentina se impuso 3-0 y Messi volvió a ser protagonista con un gol y dos asistencias. Después del encuentro, el rosarino tomó el micrófono y expresó la emoción por ponerle punto final a una etapa que comenzó en 2005.

“El rey le dijo adiós a la Argentina”

Uno de los titulares que más se destacó fue el de medios que eligieron presentar la despedida de Messi como el final de una era. La frase “El rey le dijo adiós a la Argentina” resumió el impacto que tuvo el último partido del capitán.

En Italia, el Corriere dello Sport puso el foco en la actuación de Messi durante el partido y tituló: “Leo Messi, fue bellísimo: un gol, dos asistencias, un palo y muchos escalofríos”. El medio italiano destacó tanto su rendimiento como la carga emocional de la jornada.

Una despedida que recorrió Europa

La noticia también tuvo una fuerte repercusión en España. AS calificó la despedida como “inolvidable” y remarcó que Messi cerró su recorrido con la Selección dejando números extraordinarios y una extensa lista de títulos.

En Inglaterra, The Guardian también se hizo eco del adiós y destacó el contraste entre la despedida de Messi y la salida internacional de Cristiano Ronaldo, además de remarcar el carácter emotivo del homenaje realizado en Buenos Aires.

La repercusión también llegó a otros países de América y Europa, con medios que destacaron la magnitud de la figura de Messi y el peso que tuvo durante más de dos décadas en la Selección.

El final de una etapa histórica

La noche del Monumental estuvo marcada por la emoción de Messi, sus compañeros y los más de 85.000 espectadores que acompañaron la despedida. El futbolista aseguró que dejar de asistir a las convocatorias será un dolor muy grande y definió la jornada como “el día más triste de mi carrera”.

Con su último partido, Messi cerró su ciclo con la Selección después de 21 años, una etapa en la que conquistó la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de establecer récords históricos con la camiseta argentina.

El impacto de su despedida quedó reflejado no solo en el Monumental, sino también en las portadas y titulares de los principales medios deportivos internacionales, que coincidieron en señalar el cierre de una era para el fútbol argentino.