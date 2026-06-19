Luego de la polémica generada por la desafortunada equivocación de Florencia Peña en El Show del Verano, que derivó en la cancelación del programa y la desvinculación de su equipo de producción, la palabra más esperada era la de la familia Messi. Finalmente, el silencio se rompió durante la emisión en vivo de LAM, donde se conoció la reacción de los padres del astro rosarino frente a los falsos rumores que los involucraron.

Según se reveló en el ciclo conducido por Ángel de Brito, Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi y esposa de Jorge Messi, seguía el programa desde la habitación de la clínica. Consultada en tiempo real sobre cómo atravesaron la ola de versiones erróneas que incluso los dieron por muertos mediáticamente, su primera respuesta fue contundente: definió la experiencia como “horrible”.

Sin embargo, el tono dramático dio paso rápidamente a un momento de distensión. De acuerdo al propio De Brito, quien intercambiaba mensajes con Cuccittini en pleno vivo, Jorge Messi también estaba atento a la cobertura televisiva y reaccionó con ironía ante la magnitud del escándalo: “Qué quilombo que armé”, bromeó, generando risas en el estudio.

Lejos de escalar el conflicto o iniciar acciones legales, a pesar de las posibles consecuencias mediáticas, comerciales e institucionales que el episodio podría haber tenido —incluso en Luzu TV, la señal encabezada por Nicolás Occhiato—, la familia optó por bajar la tensión una vez superado el momento más crítico.

Desde el programa enviaron mensajes de apoyo y remarcaron que, si bien el episodio fue grave por la desinformación generada, en el entorno íntimo de los Messi ya lo consideran una anécdota. Mientras tanto, Jorge Messi continúa recuperándose acompañado por su esposa, a la espera de retomar la normalidad junto a su hijo, Lionel.