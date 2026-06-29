Cómo reaccionó la hermana de Ernestina Pais al enterarse de su muerte

Federica Pais se encontraba en las instalaciones de Argentina 12 minutos antes de comenzar su jornada laboral habitual. Susana Roccasalvo detalló que "Federica estaba en Argentina 12, en este canal, por salir al aire, cuando los productores fueron a darle la noticia" sobre el fallecimiento de su hermana Ernestina.

La conductora se preparaba para su ciclo que se emite de 21 a 23 horas. Según relató Lola Cordero, la mujer "estaba en sala, preparándose. El programa va de 21 a 23 hs y salió corriendo. Se levantó y se fue para contener a su familia" en ese momento de conmoción.

La prioridad del entorno familiar fue el bienestar del hijo de la fallecida. Roccasalvo expresó que "el hijo de Ernestina tiene 22 años y era la primera persona a la que había que contener y cuidar". A pesar de haber transitado periodos de distanciamiento, las hermanas mantenían un lazo afectivo presente.

La propia Ernestina Pais había definido la relación en 2024 durante una charla con Carmen Barbieri al decir que "somos el agua y el aceite. Pero amo a mis sobrinos, ellos tienen relación con mi hijo, y tenemos buen vínculo".

El deceso de la comunicadora de 54 años ocurrió en San Isidro tras el arrollamiento de una formación ferroviaria. Según los datos de la investigación, la ex conductora de Mañanas Informales cruzó con la barrera baja y recibió un impacto fuerte en la cabeza.

El informe preliminar de la autopsia determinó que la causa de muerte fue un traumatismo encefalocraneal grave. La justicia caratuló el expediente como averiguación de causales de muerte, señalando que no hay elementos probatorios para imputar al maquinista del tren. Mientras la familia ya recibió el cuerpo, se aguarda el resultado del examen de toxicología para establecer si la mujer se encontraba bajo efectos del alcohol al momento del hecho.