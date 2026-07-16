La derrota de Inglaterra frente a la Selección argentina en las semifinales del Mundial 2026 provocó un fuerte impacto en el Reino Unido. Tras el triunfo albiceleste por 2 a 1, los principales diarios británicos abandonaron el tono desafiante de la previa y reflejaron la frustración por una nueva eliminación que prolongó la espera de Inglaterra por un título mundial, una sequía que se mantiene desde la conquista de 1966.

Las portadas publicadas tras el encuentro combinaron resignación, dramatismo, ingeniosos juegos de palabras y referencias a Lionel Messi, figura de una Argentina que buscará revalidar el título frente a España.

El ingenio del Daily Star: "KANED BY MESSI"

Fiel a su estilo, el Daily Star recurrió al humor para resumir la derrota inglesa. Su tapa estuvo encabezada por el título "KANED BY MESSI", un juego de palabras que utiliza el apellido del delantero Harry Kane y una expresión en inglés que puede interpretarse como "castigados por Messi".

La portada estuvo acompañada por una imagen del capitán argentino dialogando muy de cerca con Kane tras el partido y un mensaje dirigido a la selección inglesa: "Todavía estamos orgullosos de nuestros Leones", en alusión al apodo de los Three Lions.

El drama del Daily Mail y el Daily Express

Los diarios de mayor circulación reflejaron el golpe deportivo con un tono mucho más dramático.

El Daily Mail eligió el título "La noche en que nuestro sueño finalmente murió", acompañado por una fotografía de Harry Kane llevándose las manos al rostro. En la bajada describió la derrota como una "agonía en todo el país" y evitó incluso mencionar directamente a Argentina o a Messi, al referirse al verdugo como "...ya saben quién".

Por su parte, el Daily Express apeló a la histórica frustración inglesa con el contundente encabezado "Agony as our wait goes on" ("Agonía mientras nuestra espera continúa"), destacando que la ilusión de conquistar una nueva Copa del Mundo volvió a desvanecerse. La imagen principal mostró a un futbolista inglés tendido sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium.

Las críticas de los medios tradicionales

Otros periódicos optaron por un análisis más sobrio del encuentro, aunque también dejaron entrever su decepción.

The Independent tituló "England's heartbreak" ("El corazón roto de Inglaterra") y puso el foco en los dos goles que permitieron la remontada argentina.

En tanto, The Daily Telegraph encabezó su edición con "England's World Cup dream over" ("El sueño mundialista de Inglaterra terminó"), junto a una fotografía de Jude Bellingham cubriéndose el rostro con la camiseta.

En su análisis, el diario volvió a insistir con las críticas hacia el desarrollo del partido, al mencionar supuestas "artes oscuras" o "trucos sucios" durante el encuentro, aunque reconoció que el equipo de Lionel Scaloni fue el que avanzó a la gran final, donde enfrentará a España en busca de un nuevo título mundial.

Las portadas británicas dejaron una imagen muy distinta a la de la previa. La confianza dio paso al reconocimiento de una nueva frustración para Inglaterra y al protagonismo de una Selección argentina que, una vez más, quedó a un paso de la gloria.