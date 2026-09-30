Las ojotas viejas o rotas que suelen terminar en la basura pueden tener una segunda vida con una sencilla idea de reciclaje. Aprovechando principalmente la suela, es posible transformarlas en pantuflas para utilizar dentro de casa con algunos materiales fáciles de conseguir.

La propuesta resulta especialmente útil cuando se rompe la tira que sostiene el pie y la base todavía se encuentra en condiciones. Para realizarla se necesitan las ojotas, una tela a elección —como peluche o jean—, pegamento, hilo, aguja y tijeras.

Cómo convertir las ojotas viejas en pantuflas

El primer paso consiste en retirar por completo las tiras de plástico dañadas hasta dejar únicamente la base plana de cada ojota. Luego, se coloca pegamento sobre la superficie superior y se adhiere la tela elegida.

Una vez pegada, hay que recortar la tela siguiendo el contorno de la suela para obtener una terminación prolija y cubrir la superficie donde apoyará el pie.

Después deberá prepararse otra porción de tela para formar la parte superior de la pantufla. Esta pieza debe cubrir el empeine y fijarse firmemente a ambos laterales de la antigua ojota, dejando el espacio necesario para introducir el pie.

Para terminar, se puede realizar un pequeño fruncido en el centro de la tela utilizando hilo y aguja. También es posible agregar algún elemento decorativo para personalizar el resultado.

Por qué las ojotas pueden reutilizarse

Las características del material de muchas ojotas permiten utilizarlas en distintos proyectos caseros. Sus suelas suelen ser livianas, flexibles y resistentes a la humedad, por lo que pueden conservarse incluso después de que las tiras originales se rompan.

Así, antes de desechar un par que ya no puede utilizarse como calzado habitual, el reciclaje ofrece una alternativa para aprovechar la base y convertirla en un nuevo objeto de uso cotidiano.